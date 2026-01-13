L’orrore di Minneapolis

fumetto di Giuseppe Leto



Prima di commentare l’accaduto della 37enne Renee Good uccisa a Minneapolis dalla milizia assoldata dal bullo megalomane statunitense, mi sono imposto qualche giorno di riflessione per non cedere all’istinto, incline spesso a distorcere i fatti e ad esasperare la reazione.

Ma l’esame della serie di fotogrammi riprodotti in tutti gli schermi TV del mondo, il corollario dei commenti del crudele gesto, mi hanno portato a valutazioni ancora più severe di quelle affiorate a caldo.

Una cittadina americana, madre di tre figli di 15, 12 e 6 anni, è stata freddata da tre colpi di pistola sparati a bruciapelo da un miliziano.

Nelle immagini si vede la donna che, pur nel clima di violenze esterne ed interne che stanno attraversando l’America, con il sorriso sulle labbra, dice all'agente dell'Ice «va bene, non sono arrabbiata con te». L’agente, visibilmente irritato, reagisce al tentativo della donna di smarcarsi, sparandogli alla testa. Una crudele, immotivata esecuzione sommaria!

Per la crudezza delle immagini, per la teatralità, per tutto l’insieme delle giustificazioni del potere, per il fanatismo dei commenti di parte, il gesto è grave quanto lo sterminio di Gaza e la guerra in Ucraina. Non per l’ampiezza della crudeltà consumata in quei paesi, ma per la profondità, che irrompe nelle coscienze, che attenta alla moralità, che intacca principi sacri ed inviolabili come quello della vita che sta alla base del patrimonio culturale dei paesi democratici.

Le esternazioni del presidente Trump, le giustificazioni di Vance e Rubbio sono agghiaccianti. Sconfinano nella malvagità consueta in questa componente politica che imperversa negli USA. Ma i distinguo, le attenuanti, le sottovalutazioni dei politici e dei sostenitori di parte fanno vergognare oltre che offendere il popolo statunitense quando si afferma che questa è l’America. Sconfinano nella disumanità.

Può la coscienza appannarsi a tal punto per il fanatismo dell’appartenenza?

Come conciliare l’anti abortismo a presunta garanzia del feto ostentata nelle piazze e sui palchi con l’indulgenza nei confronti della esecuzione di una madre di 3 bambini precipitati nella disperazione, di una famiglia distrutta, se non con l’opportunismo ipocrita?

Si può accettare la bestemmia di chi vanta una identità cristiana che è contraria alle fondamenta del messaggio evangelico?

In quale precipizio morale, sociale, culturale e politico ci stanno risucchiando queste destre?

Le reazioni popolari in America tengono viva la speranza del riscatto, perché solo dal popolo statunitense, come è d’uso in democrazia, può venire la risposta che ne esalti i valori ed onori la giustizia.

Ma di fronte alle quotidiane violenze verbali, fisiche e morali, di fronte a commenti di parte tesi a ridimensionarne la portata, quale messaggio arriva dal potere ai tanti giovani delle periferie segnati dalla povertà educativa?

È qui il pensiero corre alle ferite ancora aperte di Massimo, Andrea, Salvo vittime della violenza belluina dilagante ed è con un sentimento di orgoglio civico che nel dicembre scorso abbiamo appreso della nascita dell’associazione M.A.S. Una risposta di legalità, di rispetto delle regole, di dialogo, di inclusione sottolineata da questa nuova presenza.

Grazie a Dio esiste un’altra umanità e per fortuna essa ha il volto dei giovani.