Sull’esempio di San Francesco

fumetto di Giuseppe Cangemi



È di ieri la notizia che Papa Leone XIV ha indetto a partire dal 10 gennaio 2026, in concomitanza con la chiusura del Giubileo, fino al 10 gennaio 2027, uno speciale anno dedicato alla memoria di San Francesco attraverso un apposito decreto emanato dalla Penitenzieria Apostolica.

Sarà un anno in cui ogni fedele cristiano sull'esempio del santo è chiamato a seguire il suo modello di santità di vita e testimone costante di pace. È sicuramente una notizia importante per tutto il mondo cristiano e non solo, in grado di darci qualche spunto di riflessione perché possa diventare un’occasione per farci prendere in considerazione quanto ancora abbia da dire a noi, uomini di oggi, il santo di Assisi.

In un mondo costantemente dominato da conflitti e violenze, in cui la pace sembra sempre più lontana, San Francesco può diventare un faro di luce, perché come ricorda il decreto della Penitenzieria Apostolica emanato ieri, citando Dante Alighieri, con San Francesco “nacque al mondo un sole”. Francesco, figlio di un ricco mercante, preferì vivere nell’umiltà e nella povertà, testimoniando con la sua vita il Vangelo e diventando vero esempio di perfezione cristiana. Il nostro tempo, ci ricorda il decreto apostolico, non è molto diverso da quello in cui visse il santo.

“Quando la carità cristiana langue - leggiamo nel decreto - l'ignoranza dilaga come il malcostume e chi esalta la concordia tra i popoli lo fa più per egoismo che per sincero spirito cristiano; quando il virtuale prende il sopravvento sul reale, dissidi e violenze sociali fanno parte della quotidianità e la pace diventa ogni giorno più insicura e lontana, questo Anno di San Francesco sproni tutti noi, ciascuno secondo le proprie possibilità, ad imitare il poverello d'Assisi, a formarci per quanto possibile sul modello di Cristo, a non vanificare i propositi dell'Anno Santo appena trascorso: la speranza che ci ha visti pellegrini si trasformi ora in zelo e fervore di fattiva carità”.

Le comunità locali sono così chiamate a dedicare in quest’anno un tempo di riflessione alla figura del santo, che può oggi diventare un momento di vita utile per rilanciare i veri valori da seguire per un’esistenza vissuta autenticamente e profondamente. Anche per Monreale, quest’anno diventa così una sfida importante da vivere sotto vari profili dal mondo educativo e formativo a quello sociale e civile per cui anche l’arcivescovo, monsignor Gualtiero Isacchi, ha già affermato nella sua omelia in occasione della solennità dell’Epifania: “Allontanarci dagli idoli del potere, dalla mafia, dall’egoismo e vivere sacrifici quotidiani, anche piccoli, fatti con amore, non con avarizia, volti alla reciprocità, alla solidarietà e alla fratellanza con responsabilità rappresentano le vie maestre, che costituiscono il tesoro più grande che possiamo donare a Dio”.