Monreale, fondi alle scuole per il contrasto alla povertà educativa

MONREALE, 7 agosto – Sono state rese note dal dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ministero dell'Istruzione le graduatorie provvisorie dei progetti presentati dalle scuole per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà educativa.

Il bando di finanziamento rientra nel Programma Operativo Nazionale ''Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento'' 2014-2020. In particolare, l'obiettivo specifico dell'asse di finanziamento consiste nella realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio del fallimento formativo e di povertà educativa. Attraverso i fondi che verranno assegnati alle scuole ammesse a finanziamento sarà possibile mettere in atto interventi didattici di potenziamento delle aree disciplinari di base per il miglioramento delle competenze chiave degli studenti.

Tra gli istituti scolastici finanziati, nella graduatoria provvisoria, figurano ben tre scuole di Monreale, ovvero l'istituto comprensivo Francesca Morvillo per 25.410 euro, l'istituto comprensivo Margherita di Navarra per 27.007,50 euro e l'istituto di istruzione superiore Basile-D'Aleo per 32.410 euro.

I progetti valutati positivamente saranno autorizzati in ordine di graduatoria e secondo le risorse previste nel piano finanziario per area territoriale. Sarà possibile per le istituzioni scolastiche non ammesse a finanziamento presentare ricorso entro 10 giorni a partire da ieri 6 agosto. Superato tale termine, l'autorità di gestione pubblicherà la graduatoria definitiva ed invierà alle scuole la relativa autorizzazione alla realizzazione del progetto.