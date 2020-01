Scuola Margherita di Navarra, da domani a venerdì scatta l’Open Day

L’istituto metterà in mostra le proprie attività

MONREALE, 12 gennaio – Prenderà il via domani la settimana dedicata alla conoscenza delle attività didattiche proposte dalla scuola “Margherita di Navarra” nel periodo tradizionalmente dedicato all’Open Day.

Da domani, quindi, fino a venerdì 17, sarà il momento in cui l’istituto guidato da Patrizia Roccamatisi, che – lo ricordiamo – abbraccia le frazioni di Pioppo, San Martino delle Scale e Villaciambra, metterà in mostra se stesso agli occhi dei futuri alunni e delle loro famiglie per far vedere loro quali sono le attività curriculari ed extracurriculari realizzate nel corso dell’anno scolastico. L’orario previsto è quello che va dalle 8.30 alle 16. Pubblichiamo in calce il prospetto riepilogativo delle attività proposte.