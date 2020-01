Venerdì 24 c’è l’Open Day della Badiella

Si terrà dalle 9 alle 11

MONREALE, 19 gennaio – Si terrà venerdì prossimo, 24 gennaio, dalle 9 alle 11, l’Open Day della scuola d’infanzia della Badiella, appartenente alla scuola Guglielmo, durante il quale saranno organizzati i laboratori per i bambini dai 3 ai 5 anni.

Nel presentare l’iniziativa, la scuola fa sapere che alla base delle attività ci sono "la voglia di stare con gli altri, il conforto, la consolazione, la compagnia, il piacere, l'interesse, la curiosità, la sfida per avere sempre meglio, la passione per ogni cosa che si fa, la condivisione”.

“Cercheremo di fare del nostro meglio – dice una nota – per nutrire, fin dal primi tempi di vita dei vostri figli, la possibilità di star bene, che è un diritto per loro e un dovere per noi”.

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’ anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2020/2021 entro il 31 dicembre 2020). Possono inoltre iscriversi, a richiesta dei genitori, i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021 .