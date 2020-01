Scuola ''Veneziano-Novelli'', domani c’è l’Open Day

Dalle 15 alle 16,30 occhi puntati su scuola d’infanzia e primaria, Dalle 16,30 alle 18 sulla secondaria

MONREALE, 19 gennaio – Si svolgerà domani, martedì, 21 gennaio, dalle 15 alle 18 l’Open Day dell’istituto comprensivo “Veneziano-Novelli”, che comprende le scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L’iniziativa sarà articolata secondo due diversi momenti, pur complementari, l’uno all’altro.

Dalle ore 15, alle 16,30, infatti, l’Open Day riguarderà la scuola d’infanzia e la scuola primaria della “Novelli”. Durante questa fase saranno illustrate, fra le altre cose, le attività di coding, Clil, teatro kamishibai, di lettura animata, con laboratori manipolativi e pittorici. In programma pure un’esibizione del coro, le attività di biblioteca e di lettura animata.

Dalle ore 16, alle 18, quindi, sarà il momento dell’Open Day della scuola secondaria. Sarà il momento del laboratorio scientifico, artistico, di inclusione, di lettura ed informatico. Va detto, comunque che per tutta la settimana, ad integrazione dell’iniziativa, durante le ore curriculari, i bambini delle classi quinte della scuola Novelli (primaria) parteciperanno a varie attività in affiancamento agli alunni della Veneziano (secondaria) di diverse classi secondo una calendarizzazione ben precisa.

A coordinare tutte le attività ci sarà, come di consueto, la dirigente scolastica, Beatrice Moneti. Sarà quindi un momento in cui l’istituto potrà mettere in mostra tutte le sue variegate e molteplici attività, formando un panorama esauriente di queste, agli occhi delle famiglie.