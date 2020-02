Monreale, non è mai troppo tardi per imparare: una donna si iscrive a scuola all’età di 81 anni

È successo al Cpia Palermo 2, che opera presso la scuola “Veneziano”

MONREALE, 10 febbraio – Che non sia mai troppo tardi per imparare è un concetto vecchio come il mondo e spesso pure un luogo comune. Che, però, succeda alla rispettabile età di 81 anni è un fatto che sorprende ed, ovviamente, fa piacere.

Capita a Monreale, dove un’anziana signora, Francesca Cortigiani, classe 1939, decide di avviare un suo percorso scolastico, nonostante l’età non più verde. Una decisione encomiabile quella della donna, che si impegna per completare un percorso di studio, decidendo di rimettersi in gioco e stare al fianco di compagni di classe, ben più giovani di lei.

Il fatto è successo al Cpia Palermo 2, che opera a Monreale, nella sede della scuola “Antonio Veneziano”, un contro all’avanguardia nella provincia nel concedere a chi, a suo tempo, è rimasto indietro negli studi di conseguire un titolo di studio o a quegli stranieri, che arrivano in territorio italiano, spesso con storie di grande povertà materiale e culturale, di acquisire le basi delle nozioni della cultura italiana. E questo, come si vede, a prescindere dall’età.

“Un venerdì pomeriggio di gennaio - fanno sapere dalla scuola – una visita inaspettata e straordinaria: un’arzilla signora del 1939 varca la soglia della nostra scuola. La nostra utenza, spesso forgiata da un vissuto problematico, è speciale e al contempo fragile. Il diritto allo studio è considerato un bene di lusso ed i percorsi che in un momento ben preciso della loro vita li conducono a scuola sono tutti diversi. Diventiamo necessari, diventiamo un punto di riferimento insostituibile, diventiamo strumenti essenziali per il loro riscatto sociale. E loro, ciascuno a suo modo, lo diventano per noi. Noi cresciamo, impariamo insieme a loro, costruiamo professionalmente nuove competenze e miglioriamo. È successo con Ally, con Salvo, con Ifa, con Henda. Tanti nomi, tante storie”.