Scuola di Aquino, domani l’Open Day organizzato da ''Con.vi.vi. l’autismo''

A breve l ’ attivazione di diversi laboratori

MONREALE, 11 febbraio – Domani pomeriggio, dalle 15.30, all’interno della scuola primaria e secondaria di Aquino, il presidente Loredana Chiamone dell’associazione “Con.vi.vi l’autismo”, insieme al vicepresidente Santina Alduina – nonché consigliere comunale – accoglieranno i genitori e bambini ai fini di restituire loro tutte le informazioni che riguardano i laboratori che, tra fine febbraio e inizio marzo, verranno attivati all’interno del plesso appartenente all’istituto comprensivo statale Guglielmo II di via Aquino.

I progetti proposti dall’associazione – che da anni svolge attività nel territorio, per promuovere l’integrazione e l’autonomia per i disabili – saranno il “Laboratorio creativo” attraverso il riuso e il riciclo di materiali aperto alle mamme e ai bambini, “Il teatro non solo un gioco”, ovvero un laboratorio teatrale curato dall’associazione “I ragazzi di Jo” e dal presidente Emma Autiello, la quale si avvarrà della collaborazione dell’attrice Rosa Ippolito. Frattanto, saranno attivati i doposcuola pomeridiani e, in seguito a diverse esigenze, verrà garantito un servizio di accoglienza ai bambini per agevolare i genitori lavoratori i quali, la mattina, hanno la necessità di accompagnare i propri figli a scuola anticipatamente, calendarizzando il tutto in base alle adesioni che verranno registrate.