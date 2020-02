''Dai parchi normanni alla nascita di Altofonte'', se ne è parlato oggi a Casa Cultura

La manifestazione è stata organizzata da Archoclub ed ha coinvolto alcuni alunni della scuola Veneziano. LE FOTO

MONREALE, 20 febbraio – Stamattina a Casa Cultura l'associazione culturale Archoclub ha dialogato con una scolaresca dell'istituto Veneziano - Novelli. L'incontro "Dai parchi normanni alla nascita di Altofonte", proposto nel palinsesto delle attività dal direttore della biblioteca Giuseppe Moschella, di concerto con l'assessore alla cultura Rosanna Giannetto, è stato promosso da Anna Capra, presidente di Archoclub.

Tema dell'iniziativa il recupero delle tracce degli insediamenti normanni nel territorio compreso tra Monreale e Altofonte attraverso un focus sui "sollatia" dei re normanni, cioè i luoghi dove essi si “sollazzavano”. Le classi II C e I H, accompagnate dalle docenti Romina Lo Piccolo e Antonella Caradonna hanno ricevuto l'opportunità di vedere, grazie a un percorso sviluppato su diapositive, e decodificare in modo consapevole le evidenze archetettoniche e archeologiche che possiede il territorio di Monreale.

"Un bene culturale, oltre al valore intrinseco, assume un valore aggiunto se colto nell'ambiente per cui è stato realizzato", così l'architetto Savarese ha rimarcato, guidando i ragazzi verso la storicizzazione geografica delle testimonianze artistiche del nostro patrimonio.