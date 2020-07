Maturità 2020, pioggia di 100 al Basile

Sono 18 in tutto tra classico e scientifico, di cui cinque con ''Lode''

MONREALE, 30 giugno – Se qualche timore di troppo c'era ai nastri di partenza di questa innovativa Maturità 2020 nell'era Covid, gettando oggi un occhio ai risultati conseguiti dagli alunni delle scuole monrealesi, rischieremmo quasi di perderci tra i tantissimi 100 in tabella.

Un bilancio, dunque, che non può che dirsi positivo per circa diciotto alunni del liceo Basile che - tra classico e scientifico - sono riusciti ad aggiudicarsi i massimi onori del proprio quinquennale percorso scolastico, quest'anno (più di ogni altro) tra mille difficoltà. Ad aver addirittura toccato la vetta della ''Lode'' sono stati Karen Anselmo, Ilenia Ferrara e Chiara Quartararo della 5A scientifico, Flavio Messina per la 5C scientifico e Anna Ganci della 5A classico. Tanti, tantissimi sono i ''100/100esimi'' collezionati: Per la 5B scientifico Gloria Grimaudo, Alberto Iannucci, Samuele Pillitteri; per la 5A scientifico Federica D'Agostino e Giorgio Di Masi; nella 5C scientifico Giuseppe Flores, Alessio La Mattina, Federico Madonia e Simone Manno; infine nell'unica sezione del classico Adriana D'Angelo, Sara Ippolito, Alice Mammina e Giulia Mastrogiovanni.

Sterile di 100 il liceo artistico D'Aleo, ma una doverosa menzione d'onore deve pur farsi per coloro che si sono avvicinati al massimo della valutazione come Martina Terzo (92) e Federico Di Giorgi (90) della 5B e infine Saverio Greco (90) della 5A.