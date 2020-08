Sicily Music Academy, riprendono i corsi con due novità

Al via le lezioni musicali per allievi amatoriali e professionali

MONREALE, 27 agosto –Ripartono i corsi dell'accademia di alta formazione musicale “Sicily Music Academy”, diretta dal Maestro Davide Cutrona.

I corsi musicali ad indirizzo strumentale e Vocale quali : Violino, Violoncello, Chitarra, Pianoforte & Tastiere, Batteria, Basso Elettrico & Contrabasso, Canto moderno (Jazz , Rock e Pop) e il nuovo corso di Digital & Production Music Logic Pro X , sono aperti a qualunque fascia di età e competenza, sia essa amatoriale o professionale. Due le news di quest'anno: i corsi di musica d'insieme che coinvolgeranno nello studio del repertorio per band migliorando le capacità dell’allievo insieme agli altri. Inoltre si potrà usufruire dell’etichetta “Sicily Music Studio - Record Label” che ha già prodotto tanti artisti ed allievi con pubblicazioni di inediti e cover negli store digitali. Solo per i nuovi iscritti la lezione prova è gratuita.

Per maggiori informazioni chiamare la segreteria al :329.3715380 (anche whatsapp) oppure contatto in sede in Salita Sant'Antonio, 5 (piazza Arancio).