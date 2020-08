Prove tecniche alla scuola Morvillo, l’avvio dell’anno scolastico è alle porte

Posizionamento dei banchi, programmazione di ingressi e percorsi e individuazione di spazi alternativi. IL SERVIZIO

MONREALE, 28 agosto – L’estate passa via, il Covid, purtroppo no. La fine della buona stagione implica l’inizio dell’anno scolastico e, la pandemia tutt’ora in corso, l’adozione di misure preventive per contrastare il virus. Al fine di coniugare perfettamente le due realtà, garantendo la dovuta sicurezza sanitaria, l’istituto comprensivo statale Francesca Morvillo, come il resto delle scuole italiane, ha dato luogo alle prove tecniche per l’inizio dell’anno scolastico 2020/21.

Un avvio che scalpita, segnato in calendario il 14 settembre dal Miur e con il nuovo arredo scolastico che non arriverà prima di inizio ottobre. In attesa che arrivino i banchi monoposto – si spera il primo possibile – ieri mattina, il personale della scuola elementare di via Biagio Giordano è stato impegnato nelle operazioni di sistemazione degli ambienti, attraverso il posizionamento dei banchi tradizionali a due posti. Se le classi appartenenti al primo piano sono state organizzate per ospitare le urne pertinenti al referendum, nei giorni 20 e 21 settembre, in quelle del piano superiore, invece, è stata individuata la configurazione della classe “tipo”, capace di ospitare almeno 16 alunni, osservando le dovute disposizioni del ministero, come la distanza tra le rime buccali in condizione di staticità tra i rispettivi allievi, oltre gli spazi per garantire gli spostamenti.

(L'articolo completo guardando il video pubblicato in basso)

<p>