Scuola ''Guglielmo II'': arrivano date e orari di inizio anno scolastico

Ecco le date e gli orari di inizio anno scolastico per tutti i plessi dell'istituto

MONREALE, 18 settembre – Anche per la scuola ''Guglielmo II'' la prima campanella suonerà per i ragazzi di terza della secondaria del plesso centrale giovedì 24 settembre, mentre venerdì 25 toccherà rientrare a scuola ai ragazzi delle seconde ed infine alle prime lunedì 28 settembre.

Per i bambini di prima della scuola primaria del plesso ''Mattarella'' l'inizio delle attività didattiche è previsto per il 24 settembre, a seguire venerdì 25 farà il suo ingresso la classe quinta e da lunedì 28 i bambini di seconda, terza e quarta elementare.

Gli orari di ingresso ed uscita da scuola (rispettivamente 8/8.15 per l'entrata e 11/11.15 per l'uscita) saranno sfalsati di 15 minuti in modo da evitare assembramenti e garantire il prescritto distanziamento.

Anche il plesso di Aquino riaprirà i propri cancelli per accogliere i bambini di prima della scuola primaria e i ragazzi delle terze di scuola secondaria giovedì 24 settembre. A seguire, giorno 25 settembre, sarà il turno delle classi quinte di scuola primaria e dei ragazzi di seconda della scuola secondaria; lunedì 28 entreranno le classi seconde, terze e quarte della primaria, nonchè i ragazzi di prima della scuola secondaria.

Dal 24 settembre al 2 ottobre presso il plesso di Aquino si permetterà l'ingresso delle classi per tre ore di lezioni giornaliere ma suddivise in due gruppi che si alterneranno su due turni individuati rispettivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì per il primo gruppo; nei giorni di martedì e giovedì per il secondo. L'orario diventerà definitvo e completo soltanto quando saranno consegnati all'istituto i banchi monoposto ed una volta completato l'organico dei docenti.

Le sezioni di scuola dell'infanzia dei plessi Badiella, D'Ambrosio, Puglisi ed ''Ex Casa Santa'' inizieranno invece le attività didattiche in due fasi: dal 28 al 30 settembre per i nuovi iscritti, da giovedì 1 ottobre con l'ingresso di tutte le sezioni.

L'orario provvisorio per l'infanzia sarà di tre ore fino al 16 ottobre per andare a regime con orario definitivo dalla settimana successiva, mentre ingressi ed uscite dei bambini saranno scaglionati (8/8.30 per l'entrata e 10.10/10,40 per l'uscita).

Anche in questo caso, l'istituto per ogni plesso scolastico ha individuato tutti gli ingressi e le uscite utilizzabili al fine di rispettare le norme di sicurezza e garantire il giusto spazio per gli spostamenti degli alunni nei due momenti nevralgici dell'orario scolastico, così come è possibile consultare all'interno della circolare pubblicata sul sito web della scuola.

Infine sarà necessario per gli alunni al di sopra dei sei anni indossare la mascherina nelle fasi di entrata ed uscita, ed in ogni momento in cui non potrà essere rispettata la misura minima di distanziamento fissata dalle misure di sicurezza antiCovid in un metro da persona a persona.