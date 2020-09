Monreale, rinviato al 28 settembre l’avvio dell’anno scolastico

Lo ha stabilito con ordinanza il sindaco Alberto Arcidiacono per le scuole primarie e secondarie di primo grado

MONREALE, 22 settembre – È stata emessa oggi l’ordinanza sindacale con cui il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha stabilito il rinvio dell’inizio delle attività didattiche al 28 settembre.

Il provvedimento emesso dal Comune riguarda soltanto le scuole primarie e secondarie di primo grado di Monreale. Alla base della decisione, così come è possibile leggere nel provvedimento sindacale, vi è la necessità di garantire l’accurata sanificazione dei plessi scolastici dopo lo svolgimento delle operazioni di voto per il referendum per garantire il rientro in sicurezza degli alunni. Ma, tra le motivazioni, vi è anche la rilevazione effettuata dal Comune in relazione alla difficoltà per molte scuole di garantire la ripresa dell'anno scolastico a causa della mancata consegna di mascherine.

L'ordinanza è stata già inviata ai dirigenti scolastici via pec nel tardo pomeriggio, per cui il rinvio dell'inizio delle lezioni è ormai ufficiale.