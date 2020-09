Inizio anno scolastico, ecco nuove date ed orari della Morvillo

Alla luce del rinvio al 28 settembre, arriva la rimodulazione dell’avvio delle lezioni

MONREALE, 24 settembre – È stata emanata dall'istituto ''Francesca Morvillo'' la nuova circolare contenente le date e gli orari di inizio del nuovo anno scolastico il cui avvio è stato posticipato al 28 settembre a seguito dell’ordinanza emessa dal sindaco Alberto Arcidiacono.

Alla scuola “Francesca Morvillo”, infatti, la prima campanella suonerà lunedì 28 settembre per i piccoli dell’infanzia neo iscritti; da martedì 29 invece rientreranno i bambini dell'infanzia già frequentanti.

Sempre dal 28 settembre prenderanno il via le lezioni per i bambini di quinta e prima di scuola primaria e per i ragazzi di prima e terza di scuola secondaria.

Dal 29 faranno il loro ingresso a scuola i ragazzi di seconda di scuola media ed i bambini di quarta di scuola primaria.

Dal 30 infine toccherà rientrare a scuola ai bambini di seconda e terza della scuola primaria.

L’orario provvisorio per la prima settimana sarà di tre ore, dalle 8 alle 11 per i più grandi, mentre per i più piccoli gli orari di ingresso ed uscita saranno progressivamente sfalsati di circa 10 minuti in ingresso ed uscita fino ad arrivare ai bambini di prima il cui ingresso è previsto alle 8.30 e l’uscita alle 11.30.