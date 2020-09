Scuola dell’infanzia, ''Il Girasole'' compie 20 anni

La direzione: “Non mancheranno nuove sfide come quella che stiamo vivendo”

MONREALE, 24 settembre – Oggi per Il centro per l’infanzia e la famiglia “Il Girasole” di Monreale è un giorno importante, uno di quelli che non si può non ricordare. Ricorre infatti il 20esinmo anniversario dall’apertura.

Era esattamente il 24 settembre del 2000 quando un gruppo di ragazzi muniti di entusiasmo, accomunati dallo stesso percorso formativo e dalla volontà di realizzare qualcosa di nuovo e utile per la comunità, aprivano le porte del centro ai bambini ed alle famiglie del territorio monrealese.

Da allora sono passati 20 anni: anni di impegno dedizione, successi, riconoscimenti ma anche imprevisti, ostacoli, difficoltà, scelte coraggiose, rinunce, sacrifici e cambiamenti.

20 anni di esperienze diverse, che hanno permesso alla struttura di relazionarsi con persone, situazioni e realtà altrettanto differenti.



20 anni di storie che si sono intrecciate, di percorsi che si sono incrociati, di cammini che a volte hanno preso direzioni diverse ma in ogni caso anni accomunati sempre dallo stesso comune denominatore: l'amore, la passione e la cura che mettono nel loro lavoro, requisiti importanti per trascorrere insieme ai piccoli tantissimi altri anni insieme.

“Non mancheranno nuove sfide – affermano al centro – come quella che stiamo vivendo in questi giorni e che purtroppo non ci permette di festeggiare come avremmo voluto e immaginato da sempre. Avremmo voluto magari richiamare tra i banchetti i "nostri" piccoli degli anni passati, i quali speriamo non si siano dimenticati di noi, e le loro famiglie, in particolar modo le prime che si sono fidate di noi vent'anni fa! In compenso oggi abbiamo festeggiato tra di noi, con i nostri operatori e le nostre famiglie, con i piccoli presenti in classe oggi e con i genitori che abbiamo incrociato.

Grazie a tutte le famiglie che hanno creduto in noi e a tutti coloro che hanno contribuito a farci diventare quelle che siamo. Grazie a tutti i nostri bimbi, di ieri, di oggi e di domani, la vostra energia sarà la nostra, e la vostra serenità il nostro obiettivo più importante. Auguri al Girasole a tutti i piccini e a tutte le famiglie che ne fatto parte”.