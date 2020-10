Scuola: più didattica a distanza, doppi turni e ingressi dalle 9

Le nuove disposizioni previste dal dpcm per le scuole superiori partiranno dal 21 ottobre

MONREALE 19 ottobre – Tra le novità contenute nel nuovo Dpcm varato ieri sera, diverse sono le misure previste per le scuole secondarie di secondo grado.

In particolare sono state inserite nel provvedimento alcune regole da adottare negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per fronteggiare la nuova ondata di contagi da coronavirus in corso.

Le attività didattiche per il primo ciclo di istruzione e per la scuola dell’infanzia, infatti, continueranno a svolgersi in presenza senza subire alterazioni. Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, invece, in relazione agli specifici contesti territoriali soggetti a particolare rischio, sarà possibile adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull’autonomia scolastica, incrementando l’utilizzo della didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza.

Altra disposizione prevede la possibilità di rimodulare ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani. In ogni caso, comunque, con il nuovo dispositivo l’ingresso a scuola non potrà avvenire prima delle 9.

Sarà dunque necessario rivedere gli orari scolastici posticipando alle 9 l’inizio della prima ora di lezione.

Le nuove disposizioni potranno essere applicate a partire da mercoledì 21 ottobre. Al fine di garantire l’uniformità e la proporzionalità delle misure adottate è incentivato lo svolgimento periodico di apposite riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel documento per la pianificazione delle attività scolastiche.