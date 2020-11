''La nostra scuola è sicura, necessaria la collaborazione di tutti''

Dell'avvio del nuovo anno abbiamo parlato con Beatrice Moneti, dirigente scolastico dell’istituto “Veneziano-Novelli”

MONREALE, 11 novembre – A quasi due mesi dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo fatto il punto della situazione con Beatrice Moneti, dirigente dell’istituto comprensivo “Veneziano-Novelli” di Monreale.

Un ritorno tra i banchi inedito - a dire il vero - visto che dopo il lockdown della scorsa primavera, le scuole si sono ritrovate a riaprire i battenti facendo i conti con una pandemia purtroppo ancora in atto.

Il rispetto delle linee guida stabilite dal ministero per il ritorno tra i banchi ha rappresentato un punto fermo per la ripartenza dell’istituto “Veneziano-Novelli” che ha adottato ogni azione utile atta a garantire la massima sicurezza. L’istituto, infatti, così come previsto dal ministero, ha avanzato richiesta durante i cicli di monitoraggio estivi per l’assegnazione dei nuovi banchi monoposto al fine di ridefinire il layout delle aule e consentire lo svolgimento delle attività didattiche a pieno regime. Queste ultime finora sono state garantite attraverso il ricorso a orari flessibili e turni così come previsto dalle linee guida ministeriali in modo tale da non creare situazioni di pericolo.

In questi giorni, il ministero sta completando la consegna dei nuovi banchi nelle scuole del nostro Comune e, presumibilmente entro la prossima settimana, questi ultimi faranno il loro arrivo anche alla “Veneziano-Novelli”. Distanziamento e utilizzo dei dispositivi di sicurezza sono state le due regole auree per far fronte alla nuova situazione venutasi a determinare e ad oggi la sistemazione delle aule adottata ha permesso il rientro a scuola di tutti bambini della scuola primaria senza più l’adozione di turni e, tra qualche giorno, con l’arrivo dei banchi monoposto, di tutti gli alunni della scuola media.

“La nostra scuola ha garantito la riapertura di settembre in attuazione dei protocolli ministeriali - dichiara a MonrealeNews Beatrice Moneti - ed è stato necessario adottare le giuste misure in tema di flessibilità oraria e turnazione proprio al fine di garantire la massima sicurezza nel pieno rispetto delle misure legate a distanziamento e protezione individuale. Abbiamo approvato in collegio docenti l’apposito regolamento per la didattica digitale integrata per tutti i casi in cui si rivelerà necessario, così come già accaduto, ricorrere alla didattica a distanza per le casistiche previste dai protocolli sanitari e ministeriali.

Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale è stato inoltre possibile recuperare la scorsa settimana un’ulteriore dotazione di banchi tradizionali che nelle aule di scuola primaria hanno consentito il ritorno a pieno regime di tutti gli alunni in classe senza turnazioni rispettando i parametri di sicurezza previsti. Attendiamo in questi giorni - conclude la dirigente - la consegna dei banchi monoposto cui lasceranno spazio proprio quelli tradizionali che in sicurezza stiamo continuando ad usare e consentiranno il definitivo layout delle aule così come previsto dalla nostra pianificazione. La nostra scuola è sicura ma per far fronte alla situazione che ci troviamo a vivere oggi più che mai è fondamentale la collaborazione di tutti”.