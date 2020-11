''Veneziano-Novelli'', arrivano i primi banchi monoposto

La consegna è avvenuta oggi

MONREALE, 13 novembre – Come avevamo preannunciato qualche giorno fa, intervistando la dirigente dell’istituto scolastico “Veneziano-Novelli” di Monreale, sono arrivati oggi i primi banchi monoposto per l’istituto scolastico.

I nuovi banchi consentiranno adesso di organizzare e sfruttare tutto lo spazio disponibile all’interno delle classi nel rispetto delle misure legate al distanziamento, facendo parte della fornitura che la scuola aveva richiesto ad agosto al ministero per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza.

La dirigente Beatrice Moneti ci aveva già fatto sapere che la consegna era prevista per questo fine settimana, così sarà possibile avviare l’attività a pieno regime per tutto l’istituto.

Come noto, infatti, in attesa dell’arrivo dei nuovi banchi era giunta una dotazione di banchi tradizionali al fine di avviare le lezioni a regime e senza turni alla scuola primaria. Adesso sarà dunque possibile ridefinire il layout delle aule per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria, consentendo finalmente lo svolgimento delle attività didattiche secondo la progettazione dell’istituto e di cui questa fornitura di banchi fa parte.