Scuola, entra nel vivo l’edizione 2020 di #ioleggoperché

Tra le scuole aderenti all’edizione 2020 l’istituto “Margherita di Navarra” di Monreale

MONREALE, 18 novembre – Si avvicina il momento più atteso dell’edizione 2020 di #ioleggoperché, l’iniziativa culturale promossa e coordinata dall’Associazione Italiana Editori per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche.

Dal 21 al 29 novembre sarà possibile infatti acquistare un libro in libreria e donarlo alle biblioteche scolastiche aderenti. Tra le scuole aderenti all’edizione 2020 c’è anche l’istituto scolastico “Margherita di Navarra” di Monreale per cui si potrà effettuare una donazione libraria per contribuire all'arricchimento della biblioteca scolastica della scuola.

L’iniziativa quest’anno coinvolge più di 2 milioni e mezzo di studenti, circa 13mila scuole e più di 2.500 librerie su tutto il territorio nazionale. A sostenere la manifestazione sono intervenuti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, il Centro per il libro e la lettura del MIBACT, il Ministero dell’Istruzione, con l’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Librai Italiani, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il supporto della Società Italiana Autori ed Editori.

“La lettura ci unisce, anche nei momenti più difficili. Un libro unisce sempre - ha dichiarato il Ministro Lucia Azzolina durante il suo saluto alla presentazione dell’iniziativa - Sposo con entusiasmo l’iniziativa #ioleggoperché, che ha il nobile intento di promuovere la cultura e che contribuisce a garantire maggiori opportunità di lettura a tutte le studentesse e tutti gli studenti. Ringrazio l’Associazione Italiana Editori, che ogni anno la organizza ricevendo un largo sostegno da parte di Enti, Istituzioni, di docenti, dirigenti, librai, studenti, famiglie. Donare un libro a una scuola o a una biblioteca - ha concluso il ministro- vuol dire piantare un seme che germoglierà altrove, infinite volte. Mi auguro per questo una larga partecipazione”.