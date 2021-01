Scuola, da domani al 25 gennaio l’iscrizione alle classi prime

Anche quest’anno il Covid dovrebbe avere un peso nella formazione

MONREALE, 3 gennaio – Dalle 8 di domattina, 4 gennaio, alle 20 del 25 gennaio, sì potrà effettuare on line l'iscrizione alle prime classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

In pratica nulla cambia rispetto agli anni precedenti. Anche sulle assegnazioni di quest’anno, però, peserà il criteri del distanziamento, almeno fino a quado il covid non sarà definitivamente sconfitto.

Anche quest’anno, infatti, ci sarà da capire quale sarà il numero massimo di alunni da prevedere per classe, anche perché è difficile, pur con tutti i buoni auspici, che la pandemia sia archiviata in tempi brevi. A settembre, pertanto, è provabile che si dovrà tenere ancora conto del distanziamento sociale.

Occorrerà pertanto tenere conto dei, magari non aspettando l’ultimo minuto, dei parametri per la formazione delle classi prime. Auspicabile, inoltre, che sin da ora gli enti locali pensino a mantenere attivi i locali individuati per aumentare le disponibilità di sistemazione degli scolari.