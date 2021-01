Scuole superiori, la riapertura slitta all’11 gennaio

Per quelle del primo ciclo la ripresa è per l’8 gennaio. Massima attenzione in queste ore all’RT delle regioni

MONREALE, 5 gennaio – È stata raggiunta l’intesa sulla ripresa delle lezioni in presenza al 50% per le scuole superiori a partire dall’11 gennaio. Le scuole del primo ciclo, elementari e medie, in Sicilia riapriranno invece l’8 gennaio come da calendario scolastico regionale.

L’accordo tra i ministri è stato raggiunto ieri notte dopo ampio dibattito e attraverso la mediazione del premier Giuseppe Conte che attraverso una riunione del Consiglio dei ministri ha anche fissato la stretta per il prossimo fine settimana in cui l’Italia sarà in zona arancione.

Quest’ultima misura rientrerebbe nelle nuove disposizioni antiCovid che dovrebbero restare in vigore fino al prossimo 15 gennaio e contenute nel nuovo decreto di cui si attende la pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Ma sul fronte della ripresa delle lezioni nelle scuole superiori ancora nulla è scontato, poiché l’RT sembrerebbe di nuovo vicino ad 1 in diverse regioni tra cui la Sicilia. Occorrerà verosimilmente attendere l’analisi dei dati relativi all’RT delle regioni nel prossimo fine settimana per definire le fasce di appartenenza delle singole regioni e quindi le misure ad esse conseguenti.