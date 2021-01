Scuola Margherita di Navarra, l’Open day con un click

La scuola apre le porte con un click attraverso le risorse virtuali

MONREALE, 12 gennaio -L’istituto comprensivo ''Margherita di Navarra'' non si ferma ed anche quest’anno propone il tradizionale momento dell’open day in modalità virtuale per presentare alle famiglie la propria offerta formativa.

L’istituto, guidato da Patrizia Roccamatisi, con i suoi plessi situati nelle frazioni di Pioppo, San Martino delle Scale e Villaciambra, quest’anno, a causa delle restrizioni dovute alla diffusione pandemica, metterà in mostra se stesso agli occhi dei futuri alunni e delle loro famiglie in modalità virtuale.

All’interno del manifesto virtuale allegato e realizzato dalla scuola, infatti, è possibile trovare tutte le informazioni per le iscrizioni on line per l’anno scolastico 2021/2022 e scoprire le diverse attività insieme con l’offerta formativa completa dell’istituzione scolastica. Con un click sulle diverse sezioni del manifesto sarà possibile accedere alle varie risorse messe in campo per l’accesso virtuale all’open day di quest’anno.

Tra le risorse on line disponibili, in particolare, vi è innanzitutto il sito della scuola che in una veste rinnovata e facilmente accessibile presenta un’apposita galleria fotografica degli spazi interni ed esterni dell’istituto, informazioni sui progetti scolastici ed i laboratori realizzati insieme con l’offerta formativa completa dei documenti istituzionali direttamente consultabili. Sarà possibile visitare inoltre, sempre con un click, la pagina Facebook della scuola ricca di contenuti ed il canale YouTube per visionare racconti di esperienze, progetti e prodotti audiovisivi sulle attività scolastiche realizzate.

L’istituto comprensivo “Margherita di Navarra” comprende al suo interno - lo ricordiamo - i tre segmenti scolastici di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado con l’indirizzo musicale e realizza attività di laboratorio scientifico, musicale, linguistico ed informatica.

Considerata l’emergenza epidemiologica, qualora dovessero riscontrarsi difficoltà nelle procedure di iscrizione on line la scuola fa sapere che è possibile richiedere da parte dei genitori supporto telematico. La segreteria alunni, in particolare, riceve esclusivamente per appuntamento da concordare tramite mail all’indirizzo paic85800d@istruzione.it o telefonicamente, il lunedì e venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.