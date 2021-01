Sicilia, da lunedì a scuola infanzia, elementari e prima media

Restano invece in Dad seconda e terza media e le superiori fino al 31 gennaio

PALERMO, 15 gennaio -In Sicilia arrivano le novità per la scuola visto che da domani la regione entrerà ufficialmente nella zona rossa per cui dalla prossima settimana ci sarà il rientro in presenza a scuola ma non per tutti.

Da lunedì, infatti, ci sarà il ritorno a lezione in presenza solo per nidi, infanzia, elementari e prima media; questa la decisione dopo l'emanazione dei provvedimenti restrittivi nazionali e l'inserimento della Sicilia nella zona rossa.

Lo ha annunciato il presidente Nello Musumeci che ha siglato la rispettiva ordinanza con cui ha recepito i contenuti dell'ultimo Dpcm in accordo con le decisioni del governo nazionale sulla Sicilia.

Anche per le scuole superiori, che già per effetto di precedente ordinanza regionale erano in Dad fino al 31 gennaio, resteranno in vigore le lezioni a distanza.