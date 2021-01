Scuola, dall’8 febbraio rientrano in Sicilia gli studenti delle superiori

Decisione dell’ultima ora, mentre da lunedì 1 febbraio tornano in presenza seconda e terza media

PALERMO, 29 gennaio – Giunge questa sera la decisione del governo regionale rispetto alla ripresa della scuola in presenza, dopo la nuova classificazione della Sicilia in zona arancione da lunedì 1 febbraio.

A seguito del vertice alla Regione che si è tenuto questo pomeriggio tra il presidente Nello Musumeci e gli assessori Roberto Lagalla e Ruggero Razza si è deciso di rinviare di una settimana il rientro in presenza al 50 per cento degli studenti delle scuole superiori. La decisione presa oggi dovrebbe trovare entro domenica formalizzazione in una nuova ordinanza regionale.

Da lunedì prossimo, 1 febbraio, invece, a tornare tra i banchi saranno gli studenti delle classi seconde e terze della scuola media che nelle ultime due settimane hanno svolto attività didattica a distanza a causa della zona rossa.

Il rinvio di una settimana del ritorno a scuola del 50 per cento degli studenti delle superiori consentirà di organizzare il rientro in sicurezza da parte dei dirigenti scolastici e, allo stesso tempo, di continuare l’attività di screening per studenti e docenti per tutta la prossima settimana.