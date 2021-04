Dimensionamento scolastico, ecco le novità per l’ambito di Palermo

Saranno in vigore dal prossimo anno scolastico e prevedono per la provincia di Palermo diversi accorpamenti più due nuovi istituti

PALERMO, 19 aprile - A seguito del decreto dell’Assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale, Roberto Lagalla, emanato lo scorso 10 marzo, è stato approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2021/22.

Diversi sono i cambiamenti che subiranno, rispetto all’attuale assetto, alcune istituzioni scolastiche di Palermo e provincia. In particolare, l’istituto comprensivo di Ustica verrà accorpato con il Convitto nazionale Falcone di Palermo; ci sarà poi la fusione degli attuali istituti comprensivi “Karol Wojtyla e “Arenella”; l’istituto comprensivo “Nuccio-Verga” invece si aggregherà all’istituto comprensivo “Lombardo-Radice”; l’istituto comprensivo di Petralia Sottana verrà aggregato alle scuole di Petralia Soprana, Castellana Sicula e Gangi.

Nasceranno invece due nuovi istituti: gli istituti comprensivi di Campofelice di Roccella e Caltavuturo cederanno, infatti, alcuni plessi per la formazione di un nuovo istituto autonomo a Collesano; l’istituto di istruzione superiore “Ugdulena” di Termini Imerese, invece, cederà il plesso di Caccamo per l’istituzione di un nuovo magistrale.

Il nuovo piano determinerà dunque molti cambiamenti per Palermo e provincia nell’assetto delle scuole autonome fin qui esistenti ed una conseguente ridistribuzione del personale. Per questo l’Ufficio Scolastico per la Sicilia attraverso il competente ambito territoriale di Palermo ha già avviato le procedure volte alla definizione delle graduatorie uniche per ogni singolo dimensionamento per le successive operazioni di assegnazione del personale.