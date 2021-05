Scuola Morvillo, domani è in programma la giornata della legalità

Si svolgerà a partire dalle ore 9. In programma la piantumazione di un carrubo

MONREALE, 20 maggio – Domani 21 maggio, a partire dalle 9 circa, si celebrerà presso l’istituto Morvillo la giornata nazionale della legalità dedicata alle vittime di mafia. Si tratta di un momento conclusivo di tutto un percorso didattico incentrato sulla valorizzazione della ricerca scientifica e sull’importanza della convivenza nel rispetto delle regole soprattutto in un momento complesso come quello che stiamo vivendo.

La manifestazione, dal titolo “La scienza è Vita”, prende spunto dagli articoli 9 e 32 della Costituzione italiana e vedrà la partecipazione dell’europarlamentare Pietro Bartolo, importante sostenitore della tematica dell’accoglienza dei migranti, e della professoressa Italia Di Liegro, ordinario di Biochimica presso l’università di Palermo e coordinatore del corso di laurea magistrale in medicina chirurgia presso la sede di Caltanissetta.

Alla presenza del sindaco e degli assessori della giunta di Monreale, di un rappresentante della curia arcivescovile e dell’Arma dei carabinieri verrà piantumato un carrubo nel giardino della scuola, albero simbolo della nostra città. Il piccolo giardino della legalità verrà in seguito arricchito dalle talee dell’albero Falcone, di cui la nostra scuola è stata selezionata come destinataria.



Tutte le classi e le sezioni dell’istituto hanno partecipato attivamente alla realizzazione dell’evento, fornendo validi contribuiti: tutti i lavori realizzati verranno pubblicati sul sito.

A causa delle restrizioni previste dal protocollo sanitario, solo una rappresentanza degli alunni seguirà dal vivo le fasi della manifestazione: gli altri potranno seguire direttamente dalla propria classe sulla pagina facebook della scuola dove l’evento verrà trasmesso in streaming.

Tale invito di collegamento tramite la rete internet, conclude la nota, è esteso a tutta la cittadinanza.