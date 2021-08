Monreale, aperte le iscrizioni ai corsi della Sicily Music Academy

Il 31 agosto e il 3 settembre lezione di prova gratuita

MONREALE, 27 agosto – Sono aperte le iscrizioni ai corsi accademici di alta formazione musicale classica e moderna della “Sicily Music Academy ®”. Quest'anno i corsi musicali ad indirizzo strumentale e vocale saranno : canto moderno (Jazz, Rock e Pop), violino, violoncello, contrabasso, pianoforte e tastiere, chitarra, batteria, basso elettrico, sax e clarinetto.

Anche quest'anno, grazie all'etichetta discografica indipendente della fondazione la "Sicily Music Studio ® - Record Label" sarà possibile iscriversi a 2 nuovi corsi : corso di Digital & Production Music Logic Pro, corso dedicato ai Producer Musicali e/o a chi si vuole affacciare al mondo della produzione della propria musica & il Corso per DJ e Musica Elettronica.

I corsi sono aperti a qualunque fascia di età (a partire dai 3 anni) e competenza sia essa amatoriale o professionale, sarà infatti possibile, come giustificato dai tanti allievi preparati ed ammessi, prepararsi per l'ammissione al conservatorio di musica e/o ai licei musicali, Talent TV e concorsi nazionali.

Ecco il Sito Web dell'Accademia : www.sicilymusicacademy.it

Ricordiamo che Per tutti i nuovi iscritti e solo nei giorni 31 agosto & 3 settembre dalle ore 16 alle ore 20 la lezione prova e' gratuita. La sede è quella di Salita Sant'Antonio, 5 (piazza Arancio).

Per maggiori informazioni possibile chiamare la segreteria al : 329.3715380 (anche whatsapp).