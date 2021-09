Scuola, tutto pronto per l’avvio delle lezioni

Ecco le misure presentate ieri sera in conferenza stampa dal governo

ROMA, 3 settembre – Si è tenuta ieri sera a Palazzo Chigi la conferenza stampa con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, i ministri Patrizio Bianchi, Roberto Speranza, Enrico Giovannini e Mariastella Gelmini sull’avvio dell’anno scolastico.

È stata l’occasione per tracciare il bilancio delle azioni intraprese dall’esecutivo durante gli ultimi mesi per il ritorno a scuola, ma anche per rendere noti nello specifico alcuni dati relativi alle misure adottate.

Per quanto riguarda il capitolo vaccini, le percentuali rese note durante la conferenza sono confortanti: il 91,5% del personale scolastico, infatti, è vaccinato; oltre il 67% nella fascia 16-19 anni; oltre il 40% nella fascia 12-15; per la fascia di alunni tra i 6 e i 14 anni sarà prevista, invece, una campagna di screening.

Buono anche il bilancio delle assunzioni di personale per garantire l’avvio regolare delle lezioni, dal momento che per il nuovo anno - come ha sottolineato il ministro Bianchi- sono stati immessi in ruolo ben 58.300 insegnanti di cui 13.908 insegnanti di sostegno, 8.630 unità di personale ATA e 450 dirigenti scolastici.

Le azioni promosse dal ministero per il Piano scuola estate hanno rivelato un alto grado di adesione da parte delle scuole che hanno usato le attività estive per il ritorno alla socialità e come “ponte’’ per il nuovo inizio. In particolare, le scuole coinvolte in questo ambito sono state ben 7.154 con 32.500 progetti.

Tutti obiettivi strategici che lasciano intravedere sicuramente uno spiraglio positivo per l’inizio del nuovo anno scolastico. Ma determinante sarà al di là dei numeri, ancora una volta, come dimostra del resto la compresenza dei ministri in conferenza stampa ieri sera, la strategia di rete che il governo sarà in grado di continuare a mettere in atto da settembre in poi per garantire l’attività didattica in presenza.