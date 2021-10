Mostra internazionale del libro d’artista a Noto, presente l’istituto ''Francesca Morvillo''

Esposto il libro realizzato dai piccoli alunni della scuola dell’Infanzia in occasione della giornata della Legalità

NOTO, 8 ottobre – È l'Istituto scolastico ''Francesca Morvillo'', con la sua scuola dell'Infanzia, a rappresentare la cittadina normanna nella splendida città di Noto, capitale del barocco siciliano.

L’occasione è offerta dalla mostra internazionale del libro d'artista, giunta alla sua nona edizione, sotto il coordinamento del maestro d‘arte, Lucio Pintaldi. La mostra, inaugurata lo scorso 2 ottobre, resterà aperta ai visitatori fino al 31 di questo mese.

In questa vetrina d’eccezione si trova esposto al pubblico il libro ''Corona'', grande opera polimaterica, dalle dimensioni di 50x70, con cui, in maniera semplice ma colorata e creativa, i bambini della scuola d’Infanzia dell’istituto scolastico, guidati dalle docenti, hanno rappresentato gli articoli 9 e 32 della Costituzione Italiana, in occasione della giornata nazionale della Legalità, tenutasi negli spazi della scuola lo scorso 21 maggio.

Si tratta di un grande evento culturale nel quale Monreale ha preso posto grazie ai suoi piccoli artisti, che hanno saputo dare il meglio attraverso l’utilizzo di tecniche apprese nell’ambito della didattica laboratoriale praticata a scuola. Lo spazio espositivo, che in questi giorni accoglie molti visitatori, mette in mostra il grande libro realizzato, rappresentando in maniera originale e davvero inedita la città Monreale.

Ma la partecipazione alla mostra costituisce altresì un momento importante per il progetto educativo sotteso a tale opera d’arte, nata in occasione della giornata della Legalità, per rappresentare in maniera efficace i valori dell’arte, della cultura e della ricerca legati alla nostra carta costituzionale.

Un plauso rivolto ad alunni e insegnanti è arrivato dalla dirigente scolastica Francesca Giammona che ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione a questa importante iniziativa culturale.