L’orientamento al liceo Basile, un team di insegnanti già all’opera

Sono quelle che insegnano materie letterarie

MONREALE, 16 novembre – L'orientamento come "cibo" dell'anima e opportunità di crescita. E' questo uno degli slogan che il team di docenti di materie "letterarie" del Liceo Basile sta portando già da qualche giorno presso la scuola “Veneziano" di Monreale.

Il periodo dell'adolescenza, si sa, è uno dei periodi più difficili della crescita ma, al contempo, uno dei più importanti per i ragazzi perchè c'è la massima disponibilità del nostro cervello all'apprendimento. Perché puntare sulla cultura classica oggi? Perchè dà una risposta ad una delle ricerche più difficili per l'uomo, la felicità. Si può essere felici leggendo i poemi omerici, Dante, Virgilio, Saffo, Socrate, Platone e i grandi poeti e pensatori dell'antichità? La risposta è sì, con la cultura "si mangia" e si mangia bene e sano...bisogna però avere una piccola spinta ad accostarsi a questo "piatto" che, talvolta, può sembrare un po’ insipido o particolarmente difficile da digerire e allora...arrivano le chef A013 del Basile, pronte a parlarvi di questi piatti ricchi di... passione!

Proseguirà anche questa prossima settimana e almeno fino a metà dicembre l'attività che le docenti Maria Rosaria Bonanno, Luisa Ferrara, Gemma Palmisciano, Maria Stella Marcoccio e Laura Palazzolo stanno portando alla nostra scuola del territorio, coadiuvate dall'attento aiuto dei docenti della Veneziano e dalla supervisione dei rispettivi Dirigenti Scolastici Loredana Lauricella e Marco Monastra, ideatori e promotori dell'attività. E, come suggerisce l’insegnante Palazzolo, questa rappresenta una importante e positiva esperienza per noi docenti del liceo perchè " Favorisce il lavoro in sinergia tra noi colleghe dello stesso ambito ed è un'occasione per rinnovare la riflessione sulle nostre scelte didattiche. Siamo stati accolti con entusiasmo dagli alunni dell'istituto Veneziano e con altrettanto entusiasmo li accompagneremo in un percorso di conoscenza del mondo classico che potrà orientarli verso una scelta più consapevole della scuola superiore".