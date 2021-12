Scuola Veneziano-Novelli, martedì il primo Open Day

Appuntamento sia in presenza, che in modalità virtuale

MONREALE, 7 dicembre – La Veneziano–Novelli apre le porte alla cittadinanza. Martedì prossimo, 14 dicembre 2021, la scuola effettuerà una giornata di Open Day in presenza con apertura dei locali scolastici alle famiglie degli alunni delle quinte classi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia.

Nel rispetto delle prescrizioni sul contenimento del contagio COVID-19 si accederà ai locali tramite una prenotazione e previa esibizione del Green-pass per i maggiori di 12 anni.

I genitori interessati potranno prenotarsi mediante apposito modulo Google: inquadrando un QR code (reperibile sia sul sito web https://icsvenezianonovelli.edu.it/ che nella locandina allegata) potranno procedere alla compilazione della richiesta.

I genitori saranno accolti dal preside Monastra e dai docenti dell’istituto nei locali della palestra della media “Veneziano” di via Kennedy 2. Successivamente saranno accompagnati dai docenti referenti nei diversi percorsi previsti per la presentazione della offerta formativa della scuola inerenti le attività della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.

Sono previste alcune fasce orarie disponibili nel modulo di prenotazione, divise in tre turni diversi:

- 1° Turno

Via Kennedy, 2 - Ingresso Laterale Palestra (in fondo alla Via Archimede) Ore 15,30

Via Kennedy, 2 - Ingresso Laterale Palestra (in fondo alla Via Archimede) Ore 15,45

Via Kennedy, 2 - Ingresso Laterale Palestra (in fondo alla Via Archimede) Ore 16,00

Via Kennedy, 2 - Ingresso Laterale Palestra (in fondo alla Via Archimede) Ore 16,15

- 2°Turno

Via Kennedy, 2 - Ingresso Laterale Palestra (in fondo alla Via Archimede) Ore 16,30

Via Kennedy, 2 - Ingresso Laterale Palestra (in fondo alla Via Archimede) Ore 16,45

Via Kennedy, 2 - Ingresso Laterale Palestra (in fondo alla Via Archimede) Ore 17,00

Via Kennedy, 2 - Ingresso Laterale Palestra (in fondo alla Via Archimede) Ore 17,15

- 3°Turno

Via Kennedy, 2 - Ingresso Laterale Palestra (in fondo alla Via Archimede) Ore 17,30

Via Kennedy, 2 - Ingresso Laterale Palestra (in fondo alla Via Archimede) Ore 17,45

Via Kennedy, 2 - Ingresso Laterale Palestra (in fondo alla Via Archimede) Ore 18,00

Via Kennedy, 2 - Ingresso Laterale Palestra (in fondo alla Via Archimede) Ore 18,15

Via Kennedy, 2 - Ingresso Laterale Palestra (in fondo alla Via Archimede) Ore 18,30

Per ulteriori informazioni sulle prenotazioni sarà possibile rivolgersi alle docenti referenti della continuità inviando una mail: Rosa Ribaudo rosamaria.ribaudo@icsvenezianonovelli.edu.it , Anna Caccamo anna.caccamo@icsvenezianonovelli.edu.it e Giovanna Lo Coco giovannalococo@icsvenezianonovelli.edu.it

Per le famiglie interessate alla partecipazione all’Open Day ma impossibilitate ad incontrare docenti e alunni in presenza, la scuola attiverà sempre il 14 dicembre dalle 16,30 alle 17,30 uno sportello online informativo con tour virtuale degli edifici e dell’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di Primo Grado. I genitori avranno la possibilità di collegarsi con i docenti disponibili nella suddetta fascia oraria ai seguenti link:

link Primaria https://meet.google.com/yzs-uomm-bvb

link Infanzia https://meet.google.com/wib-ytvc-yuy

link Secondaria https://meet.google.com/zmy-excs-xvs