Scuola Morvillo, lunedì e martedì due eventi natalizi

Sono il presepe vivente della scuola dell’infanzia e l’accensione di un grande albero di Natale

MONREALE, 18 dicembre – In prossimità delle festività natalizie la scuola Morvillo ha organizzato due momenti significativi che intende condividere con tutta la cittadinanza di Monreale.

Si tratta del tradizionale presepe vivente, ideato e realizzato dalla scuola dell’infanzia, e dell’accensione di un gigantesco albero di Natale nel giardino della scuola. Torna, dunque, dopo la pausa di un anno a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, il presepe vivente realizzato dagli alunni più piccoli che sarà aperto al pubblico lunedì 20 e martedì 21 dalle 9 alle 12. Il tema del presepe sarà la sofferenza dei bambini nel mondo, con quadri che rappresentano lo sfruttamento del lavoro minorile, l’immigrazione e la guerra. Dalle sagome rappresentanti una realtà che non vorremmo vedere, prenderanno vita i canti e i balli dei bambini che con costumi multietnici, inneggeranno alla nascita del Bambino Gesù per portare vita, gioia e pace a tutti i bambini del mondo. L’allestimento sarà all’esterno, per garantire al massimo il rispetto dei protocolli anticovid.

Martedì 21, alle 17, nel giardino della scuola, ci sarà l’accensione di un gigantesco albero di Natale come simbolo tangente della Luce e della Speranza che ci si augura coabitino nell’animo di ognuno.

"In un momento in cui la pandemia ci ha costretto a rinunciare ai tradizionali momenti di convivialità tra scuola, famiglia e territorio – ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Morvillo, - ci auguriamo che l’accensione dell’albero di Natale nel giardino della nostra scuola possa essere l’inizio di una nuova e duratura tradizione".