Scuola Margherita di Navarra, al via progetto di potenziamento delle competenze linguistiche

Il progetto di cui la scuola sarà capofila regionale punterà sulla pratica didattica per l’insegnamento dell’italiano

MONREALE, 16 gennaio – L’istituto comprensivo ''Margherita di Navarra'' è stato individuato dal ministero come ente capofila a livello regionale per l’attuazione di un progetto volto al potenziamento delle competenze linguistiche nell’italiano per l’esercizio della cittadinanza attiva che coinvolgerà ben 17 scuole siciliane.

L’iniziativa progettuale nasce da una riflessione avviata sull’evoluzione della lingua italiana contemporanea e sull’uso della lingua in contesti e situazioni comunicativi che presentano correttezza grammaticale osservata all’interno della struttura dell’enunciato o della dinamica testuale, ma che si allontanano dalla norma.

I modelli didattici di riflessione linguistica proposti dalla scuola spesso risultano poco adeguati a ragionare sui cambiamenti e sulle varietà sociolinguistiche e risultano spesso sganciati dalla realtà in cui operano. La scuola come comunità di apprendenti gode di un ambiente privilegiato che esprime chiaramente i cambiamenti in atto rispetto al sistema linguistico.

L’obiettivo del progetto è dunque quello di offrire ai docenti, attraverso la specifica formazione in collaborazione con il dipartimento di scienze umanistiche dell’Università di Palermo, strumenti che possano permettere di proporre percorsi alternativi per l’insegnamento della lingua.

''Attraverso questo progetto - ha dichiarato la dirigente Patrizia Roccamatisi- potremo attuare un’azione formativa che permetterà di arricchire la pratica didattica dell’italiano con metodi e strategie innovative. È compito della scuola oggi più che mai far sì che ogni alunno acquisisca una progressiva consapevolezza e sicurezza nell’uso dello strumento linguistico fondamentale per esercitare una cittadinanza attiva''.