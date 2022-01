''Pensa alla vita… Guida con la testa'', al via i corsi sulla sicurezza stradale voluti dalla Regione

Saranno coordinati dall’Ordine dei Medici della provincia di Palermo. Li tiene il monrealese Castrense Ganci

MONREALE, 17 gennaio – Sarà l’ufficiale di Polizia Municipale monrealese Castrense Ganci a gestire il progetto di educazione stradale dal titolo: “Pensa alla vita… Guida con la testa”, voluto dal governo della Regione siciliana e coordinato dall’ordine dei Medici della Provincia di Palermo.

Il progetto è diretto agli studenti del terzo anno delle medie inferiori, a quelli delle medie di secondo grado di tutta la Sicilia, sotto la guida dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per l’adesione è fissato per la fine di gennaio.

“I seminari - affermano gli organizzatori – hanno un obiettivo di immediata concretezza: offrire ai docenti ed ai ragazzi un solido supporto per elaborare dei momenti di riflessione e discussione intorno ad alcuni argomenti chiave della vita quotidiana, per parlare ai giovani di un problema che non riconoscono come tale. Per fare ciò non serve iniziare un percorso di conoscenza tentando di “riempirli” di informazioni pur utili, ma occorre entrare da una porta emozionale attraverso la visione di filmati arricchiti da musiche e commenti didascalici in italiano e lingue straniere ( Inglese, francese e spagnolo), si riesce ad aprire la cosiddetta porta emozionale in chi assiste, con i suggestivi commenti del comunicatore e con il coinvolgimento dei partecipanti".