Troppo breve il tempo a disposizione, per questo il liceo non ha aderito all’iniziativa del logo per il ''Patto per la lettura''

“Con le vacanze pasquali in mezzo tutto è diventato più difficile. La scuola comunque è sul territorio e lavora”

MONREALE, 23 aprile – “Il termine individuato dal Comune per la realizzazione del logo del Patto per la lettura è stato estremamente breve e ciò non ha consentito alla nostra scuola di aderire”. Lo afferma la dirigente scolastica del liceo artistico Loredana Lauricella.

L’intervento della preside arriva a seguito dell’articolo pubblicato oggi dalla nostra testata nel quale, oltre al numero limitato di elaborati pervenuti alla commissione, veniva rivelata la mancanza di proposte grafiche da parte degli studenti del liceo artistico monrealese.

“Ad un numero esiguo di giorni a disposizione per la realizzazione del logo – dice ancora la Lauricella – si è aggiunto il periodo pasquale, caratterizzato, come è noto, dalle vacanze. Un periodo durante il quale, proprio a causa di questi motivi, gli studenti non hanno potuto lavorare sotto la guida dei loro docenti. Un margine di tempo più lungo, invece, avrebbe certamente consentito ai nostri studenti di aderire a questa interessante proposta. Peraltro la scuola, come tutte quelle di Monreale ha aderito al Patto.

Anche perché – continua la dirigente –ritengo doveroso sottolineare come il lavoro del liceo nel territorio sia sotto gli occhi di tutti. La scuola c’è e fa la sua parte. È proficuo il rapporto con l’amministrazione comunale, caratterizzato da un clima di grande sinergia, come dimostrano le diverse iniziative alle quali il mio istituto ha aderito, ultima delle quali la “Oreto d’Arte”.

Giova sottolineare – conclude la preside – che il liceo sta organizzando due importanti mostre al museo MAM, sul tema dell’emancipazione della donna, che nel mese di maggio vedranno la luce”.