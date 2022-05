''Vivi meglio se tutto è più bello'', gli alunni della Veneziano-Novelli recuperano una parete della scuola

L’iniziativa di Service Learning nell’ambito del Pon Apprendimento e socilaità. LE FOTO

MONREALE, 18 maggio – "Vivi meglio se tutto è più bello". È questo lo slogan, oltre che il titolo, di un'iniziativa didattica di recupero di una parete dell'edificio scolastico che gli alunni della scuola Veneziano-Novelli hanno intrapreso nell'ambito dei percorsi Pon "Apprendimento e socialità".

Un' attività di Service Learning, la nuova frontiera dell'insegnamento dell'educazione civica, in cui l'apprendimento e il servizio sono integrati e le conoscenze e le abilità sviluppate negli studi sociali trovano un'applicazione concreta in azioni solidali utili alla comunità.

I ragazzi della secondaria di primo grado realizzeranno infatti un vero e proprio servizio a favore del territorio, ovvero un intervento pittorico di recupero di un muro esterno della scuola imbrattato e trascurato attraverso il disegno e la pittura di tre piccoli murales. Consapevoli del valore della tutela del mondo che li circonda e della necessità di migliorarlo e accrescerne la bellezza, questi ragazzi contribuiranno fattivamente alla cura di ciò che è bene comune.

Ideando ed eseguendo da protagonisti il progetto figurativo metteranno a servizio degli altri quanto imparato. Un modus innovativo per vivere fattivamente un'esperienza di cittadinanza attiva. Esperienza che si annuncia entusiasmante per loro ed efficace per la comunità.

Nelle foto la condizione dei muri prima dell'intervento pittorico e la predisposizione delle pareti con un fondo adeguato.