Scuola Veneziano-Novelli, l’educazione della legalità attraverso… i pupi

Un altro interessante percorso formativo realizzato nell'ambito del Pon "Apprendimento e Socialità 2022". LE FOTO

MONREALE, 17 giugno – Educare alla legalità attraverso il teatro dei pupi. Un altro interessante percorso formativo realizzato nell'ambito del Pon "Apprendimento e Socialità 2022" alla scuola Veneziano - Novelli.

Rivolto agli alunni delle classi ponte della primaria e della secondaria di primo grado, il progetto ha coniugato l'educazione alla cultura della legalità con la creazione laboratoriale di marionette che rappresentano eroi dell'antimafia. Ispirate ai pupi di Angelo Sicilia, queste marionette bidimensionali sono state personalizzate dai bambini nella resa estetica a ricordare gli eroi comuni della lotta alla criminalità.

Nel corso delle attività i corsisti hanno avuto l'opportunità di conversare con Benedetto Rossi, figlio del puparo Enzo Rossi, e cultore di questa nobile arte, che ha raccontato la storia del teatro dei pupi a Monreale e la tecnica di costruzione delle marionette. I bambini hanno anche avuto la possibilità di vedere con i propri occhi un pupo da teatro della tradizione, Ruggero, costruito dal maestro puparo Pietro Scalisi, e illustrato nei dettagli dei materiali e nei particolari delle decorazioni da Benedetto Rossi.

Il percorso si è concluso con la messa in scena di una vera e propria “piece” teatrale, un adattamento del testo "I cento passi", in cui le marionette antimafia sono state fatte muovere all'interno di un boccascena, costruito con del cartone e materiali di riciclo, un microcosmo in cui il vecchio e il nuovo sono tenuti insieme da piccoli cittadini che si affacciano al mondo.