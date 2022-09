Scuola Veneziano-Novelli, le lezioni inizieranno mercoledì 14: ecco come

La scuola chiuderà in occasione delle elezioni dal 24 al 27 settembre

MONREALE, 9 settembre - Il consiglio d’istituto della scuola, su proposta formulata nei giorni scorsi dal collegio dei docenti ha deliberato nella giornata di oggi il calendario scolastico.

Anticipando di qualche giorno rispetto alle indicazioni regionali, per avere a disposizione qualche giorno di sospensione delle lezioni in corrispondenza di alcune festività, le attività didattiche avranno inizio il 14 settembre per le classi prime della primaria e della secondaria di primo grado. Il 15 entreranno in aula tutte le classi della secondaria di primo grado e le seconde della primaria, mentre il 16 sarà la volta delle terze quarte e quinte della primaria. Dal 19 avranno inizio anche le attività didattiche della scuola dell'infanzia.

La scuola, in quanto sede elettorale, rimarrà chiusa dal 24 al 27 settembre per le elezioni amministrative.

L'orario scolastico sarà inizialmente provvisorio.

Nel dettaglio:

- Primaria:

14 settembre classi prime 08,30-11,30

15 settembre classi prime e seconde 08-11

16 settembre tutte le classi 08-11

dal 19 al 23 tutte le classi 08-12

28 settembre tutte le classi 10, 30-12,30

Dal 29 al 30 tutte le classi 08-12.

-Scuola secondaria di primo grado

14 settembre classi prime 08-11 ( accoglienza in palestra )

14 settembre tutte le classi 08-11

15 e 16 settembre tutte le classi 08-11

Dal 19 al 23 tutte le classi della 08-12

28 settembre tutte le classi 10, 30- 12 ,30

Dal 29 al 30 tutte le classi 08-12.

-Infanzia

Dal 20 al 23 settembre 08,30-11,30

28 settembre 10, 45-12,45

Dal 29 al 30 settembre 08,30-11,30.