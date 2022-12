Scuola Guglielmo II, il 16 dicembre sarà il giorno della ''merenda condivisa''

Il titolo dell'iniziativa è "Un dolce Natale condiviso", realizzabile grazie anche alla partecipazione di alcuni commercianti

MONREALE, 7 dicembre – E' in programma per venerdì 16 dicembre una giornata di beneficenza organizzata dalla scuola “Guglielmo II, dal titolo: "Un dolce Natale condiviso", iniziativa partita dall'accordo di Caterina Salerno e Giuseppa Stinco che coinvolge un intero istituto asseieme ai plessi di Aquino, Badiella ed ex Casa Santa.

Grazie all'accordo con la preside, Maria Francesca Giammona, la vice Liliana La Rocca e l'insegnante Patrizia La Manna, sarà organizzato una “merenda condivisa”.

“Dopo due anni di non condivisione – afferma una nota – vogliamo condividere questa gioia immensa con i bambini, ragazzi, docenti, personale scolastico e genitori perché il tutto verrà devoluto all'iniziativa di solidarietà organizzata dall'Aslti, destinata ai bambini curati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo. Noi abbiamo deciso che non dobbiamo limitarci a conservare gelosamente quello che oggi possediamo, ma abbiamo il dovere di aiutare gli altri a ottenere quello che spetta loro". Tutto ciò è stato permesso dalla partecipazione di alcuni commercianti: Bar del Sole di Samuele Giaccone, Bar Mirto, Nuovi sapori di Raia, Ard discount di Monreale G-stores, panifici Campanella Francesca, Campanella Salvo”.