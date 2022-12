Scuola Morvillo, al via da domani gli eventi natalizi

Si parte alle 16 con l’apertura del presepe vivente e l’accensione dell’albero di Natale

MONREALE, 18 dicembre – In prossimità delle festività natalizie la scuola Morvillo riprende vecchie e nuove tradizioni per vivere questo periodo all’insegna del vero significato di Comunità.

Il primo evento sarà lunedì 19 dicembre alle ore 16: alla presenza dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, del sindaco Alberto Arcidiacono e di altre autorità civili e militari verrà inaugurato il presepe vivente ideato e realizzato dai bambini, dai docenti e del personale della scuola dell’infanzia. Subito dopo si procederà all’accensione del gigantesco albero di Natale che si trova nel giardino della scuola. Entrambi gli eventi sono aperti a tutti e il presepe sarà aperto al pubblico martedì 20 e mercoledì 21 dalle 9 alle 12,30.

Tornano inoltre, dopo la pausa imposta dalla pandemia, le recite, le poesie e i canti tradizioni nell’aula magna “Luigi Caracausi”: ogni classe potrà invitare i propri familiari per farli assistere a performance natalizie più o meno tradizionali. Inoltre i bambini delle classi quinte di scuola primaria e i ragazzi della secondaria organizzeranno nei giorni di martedì 20 e mercoledì 21 una pesca di beneficienza e un dolce party per testimoniare in modo concreto che fare Comunità significa innanzitutto condividere e crescere insieme.

Francesca Giammona, dirigente dell’istituto, invita tutti a partecipare numerosi a tutti gli eventi previsti perché la scuola è quel luogo sicuro dove tutti possono tornare un po’ bambini. Specialmente a Natale!