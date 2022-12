Nido d’argento, emozioni oggi per la recita natalizia

La manifestazione si è tenuta presso la chiesa di San Gaetano. LE FOTO

MONREALE, 30 dicembre – Un momento particolarmente toccante, quello vissuto stamattina nei locali della chiesa di San Gaetano, dove si è svolta la recita natalizia organizzata dagli operatori della cooperativa “Nido d’argento”, che ha visto protagonisti i ragazzi diversamente abili.

Canti, poesie, piccole rappresentazioni, sempre a sfondo natalizio hanno caratterizzato la mattina, che si è svolta in un clima di grande armonia, con la genuinità dei ragazzi, che ha commosso tutti. Presenti molti genitori, che hanno avuto modo di toccare con mano il lavoro di inclusione svolto in questi mesi, che sta dando ottimi risultati.

Presenti il sindaco, Alberto Arcidiacono ed il consigliere comunale, Angelo Venturella, che si sono complimentati con gli organizzatori per la riuscita della manifestazione.

Per il futuro, c’è già l’impegno per il periodo della Pasqua, quando l’iniziativa verrà realizzata in un locale capace di coinvolgere maggiormente la cittadinanza.