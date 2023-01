Iscrizioni scolastiche, la Veneziano-Novelli dà supporto alle famiglie: ecco come

La direzione ha aperto uno sportello operativo

MONREALE, 11 gennaio – Con l'avvio della procedura delle iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023-24, l'istituto Veneziano-Novelli offre a tutte le famiglie del territorio un supporto informativo e tecnico.

È già attivo, presso gli uffici della segreteria di via Kennedy 2, uno sportello operativo, aperto ogni giorno dalle 8,30 alle 14, fino al 30 gennaio, data ultima per le iscrizioni, cui rivolgersi per l'accesso alla piattaforma digitale dedicata e l'inoltro delle domande per l'iscrizione alle classi prime delle sezioni dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Ogni giorno, inoltre, per tutto il mese di gennaio, dalle ore 9 alle ore 13, le docenti Rosetta Ribaudo e Anna Caccamo e lo staff di presidenza riceveranno presso i locali del plesso Veneziano i genitori che intendono iscrivere i propri figli alla scuola secondaria di primo grado per fornire tutte le informazioni utili alla scelta dell'indirizzo di studi.

Tutti i martedì del mese di gennaio, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 16.30, presso i locali del plesso Novelli, i docenti Lo Coco, Lo Piano Rametta e Favaloro saranno a disposizione per eventuali informazioni inerenti la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria.

Offerta formativa della scuola Veneziano- Novelli

SCUOLA DELL’INFANZIA percorso di 25 ore settimanali di cui un’ora settimanale dedicata alla lingua Inglese a cura dei docenti specialisti e a progetti ministeriali di Storytelling ed educazione motoria. Inoltre i bambini sono impegnati in attività di Coding.

SCUOLA PRIMARIA sono attivi percorsi a 27/29 ore e percorsi a 30 ore che prevedono l’implemento del curricolo con attività di Coding, Clil e Pratica Strumentale e Vocale.

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO Il segmento scolastico della secondaria di primo grado presenta infatti, alla Veneziano-Novelli, diverse opzioni. Oltre ai corsi ordinari in cui si studia l’inglese e il francese o lo spagnolo quale seconda lingua comunitaria, e attivo un corso a indirizzo musicale. A fianco di tali percorsi si pongono il corso informatico per il conseguimento della certificazione IC3 e le tante attività che arricchiscono ed ampliano enormemente l'offerta formativa della scuola, basti ricordare i percorsi di perfezionamento della lingua inglese che offrono la possibilità di conseguire la certificazione internazionale Cambridge e gli svariati moduli attivati con la progettualità PON/FSE.

Ad ampliare l’offerta del servizio di orientamento rivolto agli studenti e alle loro famiglie, giorno 17 gennaio, alle ore 16, 00 la scuola proporrà un altro Open day quale momento conclusivo delle iniziative finora realizzate per illustrare ulteriormente le linee didattiche che caratterizzano l'istituto, gli spazi fruibili per le diverse attività, le prospettive progettuali e i docenti coinvolti.

Si ricorda che la scuola sarà aperta al territorio per l’Open Day giorno 17 gennaio, dalle ore 16 alle 18.

Per ulteriori delucidazioni o esigenze sarà sempre possibile consultare

il sito della scuola - www.icsvenezianonovelli.edu.it

gli uffici di segreteria al seguente numero 0916404455

l’ e-mail dell’Istituto - paic859009@istruzione.it .