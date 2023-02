Esame terza media, ecco come si svolgerà

Tre prove scritte e colloquio orale. Torna la prova scritta di lingua straniera

ROMA, 7 febbraio – Sono state rese note dal ministero dell’Istruzione e del Merito le modalità di svolgimento per l’esame di terza media per il corrente anno scolastico.

Per essere ammessi all’esame gli alunni dovranno aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato; aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

L’esame sarà costituito da tre prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte relative all'esame di Stato saranno le seguenti: una prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; una seconda prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; una terza prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove saranno predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Il colloquio sarà condotto collegialmente dalla sottocommissione e valuterà il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Durante il colloquio si accerterà anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica, mentre per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

La votazione finale sarà espressa in decimi e determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.