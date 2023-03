Liceo Basile-D’Aleo, al via il corso di educazione alla salute

Affrontato il tema del primo soccorso a scuola

MONREALE, 10 marzo – Si è tenuto al liceo Basile-D’Aleo il corso di educazione alla salute riguardante il primo soccorso. L’iniziativa rientra nelle competenze civiche, come parte integrante della formazione.

Il corso, come afferma una nota dell’istituto, sottolinea come il compito dell'istruzione sia quello di insegnare valori fondamentali nella promozione della cooperazione e della cittadinanza attiva, nonché di sollecitare gli alunni circa l'importanza e il valore del prestare soccorso e salvare la vita, in seguito ad eventi improvvisi.

Pertanto, sapere cosa fare in attesa dei soccorsi, per ridurre ansia e stress, per aumentare le possibilità che l'emergenza venga affrontata con calma e gestita correttamente.

E' per questo che la dirigente Loredana Lauricella è stata disponibile a promuovere e favorire, agli studenti delle quinte classi del liceo artistico, come esperienza di arricchimento del bagaglio delle conoscenze, una mattinata dedicata al Primo Soccorso. La lezione/corso ha previsto due momenti: una relazione teorica interattiva e una lezione pratica di esercitazione sulle manovre salvavita. L'auspicio è di avere trasmesso ai ragazzi, ormai tutti maggiorenni, una cultura del soccorso e un senso civico di dover intervenire per aiutare, in caso di necessità, qualsiasi persona in seria difficoltà.

Attraverso questa esperienza di lezione interattiva e soprattutto di coinvolgimento pratico di manovre di base, ci auguriamo che l'apprendimento possa essere stato semplice, immediato e soprattutto proficuo, anche per far passare il messaggio alle famiglie e ai conoscenti: fare qualcosa per salvare una vita è sempre meglio che non fare niente.

Un ringraziamento speciale, da parte dell’istituto, ai dottori Gabriella La Rocca e Dario Mariano, per avere messo a disposizione della scuola la loro professione e avere omaggiato ai ragazzi importanti informazioni, con grande abilità di coinvolgimento.

Si ringrazia per la collaborazione il dottor Mario Milia Direttore UOC Anestesia e Rianimazione ASP Palermo, del’ospedale Ingrassia.