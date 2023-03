Liceo Basile-D’Aleo, apprezzata la mostra ''La libertà nell’arte e le donne violate''

Si è tenuta al museo d’arte per il mosaico. LE FOTO

MONREALE, 18 marzo – È stata molto apprezzata la mostra che si è appena conclusa al museo d’arte per il mosaico che ha coinvolto le classi II A e II B del Liceo Artistico “Mario D’Aleo” di Monreale.

I dipinti realizzati dagli studenti, nell’ambito delle attività del progetto “La libertà nell’arte e le donne violate” sotto la guida del professore Gianpaolo Castiglione, sono stati esposti con l’obiettivo della valorizzazione delle potenzialità delle classi del biennio. L’iniziativa ha permesso agli alunni di sentirsi protagonisti del loro percorso di formazione. Il progetto, attraverso la conoscenza di “storie al femminile”, ha contribuito in maniera trasversale alla formazione di una sensibilità attenta e profonda nei confronti dell’idea di “essere donna”.

Motivo ispiratore sono state le donne che hanno lottato e che in alcuni paesi continuano a lottare a costo della vita per la difesa dei diritti e contro ogni forma di ingiustizia maschilista. Le tele, prendendo spunto dal linguaggio artistico di grandi pittori del Novecento, hanno permesso agli studenti di “urlare” il loro grido di libertà. Il progetto che si è concluso nella palestra del liceo D'Aleo, grazie allo straordinario lavoro di Carmen Lupo, che l'ha concepito e curato nei dettagli, è stato arricchito dalla performance di danza delle alunne (Giorgia Catalano, Giorgia Curcio, Chiara Naimi, Carlotta Lucchese e Gaia Sciacca) del Liceo “D’Aleo” e del liceo “Basile” che, guidate dalla coreografa Giuliana Tusa della “Maison de la dance” di Monreale, hanno emozionato gli intervenuti. Toccante la recita che ha visto come protagonisti Desiree Infantino e Antonio Minasola, alunni del liceo scientifico “Emanuele Basile”.

“Una giornata dall’alto valore formativo e di inclusione” l'ha definita la dirigente scolastica Loredana Lauricella che si è complimentata con gli alunni per l'ottimo lavoro svolto e ha ringraziato i professori Castiglione, D'Alberti, Genzardi, Rotolo e Vaglica che hanno guidato i ragazzi.