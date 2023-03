Scuola Veneziano-Novelli, più inclusività con il progetto Pon ''Ripartiamo insieme''

Al via 15 moduli formativi destinati agli alunni della scuola elementare e media

MONREALE, 24 marzo – Si amplia il tempo scuola alla Veneziano-Novelli con l'avvio del progetto Pon 2022/23 "Ripartiamo insieme".

Articolata in 15 moduli formativi destinati agli alunni della scuola elementare e media, la proposta didattica punta ad implementare il livello di inclusivita' della scuola, a rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente e a valorizzare le attitudini individuali. Tante le opportunità integrative offerte, percorsi di potenziamento delle competenze multilinguistiche, percorsi per la promozione delle competenze digitali e Stem ( scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e percorsi per lo sviluppo delle competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Attività progettate per ambienti formativi flessibili e modulari e contesti di tipo esperienziale e immersivo, anche all'aperto, in modo da accogliere tutte le istanze e le esigenze educative. Setting innovativi e differenziati che si propongono di superare il modello della lezione frontale e favorire l'apprendimento attivo e cooperativo oltre che la socialità e l'accoglienza. Una progettazione in cui il mondo della scuola ha anche l'opportunità di incontrare le famiglie e le realtà istituzionali e associative del territorio, in accordo con le quali alcune azioni di intervento saranno realizzate.

Numerosissime le richieste di partecipazione da parte degli studenti per ciascuno dei moduli proposti e in forte crescita le istanze per l'accesso ai corsi per il conseguimento della certificazione in lingua inglese Cambridge che, unicum nel territorio , continua ad attestarsi tre le offerte didattiche di maggior pregio della scuola.