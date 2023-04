Scuola Morvillo, lezione speciale sull’uso dei social media

L’iniziativa di prevenzione contro i fenomeni di cyberbullismo

MONREALE, 6 aprile – La scuola Morvillo ha ospitato ieri il dirigente sindacale generale del Coisp, Adolfo Colli, per ribadire l'importanza del concetto di sicurezza on line e la prevenzione di fenomeni legati all'uso scorretto dei social media ormai così pervasivo nella nostra vita quotidiana.

Gli alunni si sono mostrati particolarmente motivati e partecipi durante l'incontro, in un crescendo di curiosità e condivisione di dubbi e incertezze, nel clima familiare ed informale che l'Ispettore di polizia è riuscito a creare. All'interno dell’istituto scolastico - affermano dalla scuola - finora non si sono avuti dei veri e propri fenomeni di violenza fisica o verbale ascrivibili a bullismo o cyberbullismo ma non si è mai al sicuro da tendenze all'esclusione da parte di gruppi più forti nei confronti di compagni più deboli. D'altronde la società impone dei modelli "esuberanti" fisicamente e mentalmente dove la ricerca spasmodica dell'estetica, della moda, della omologazione sono all'ordine del giorno, per cui è naturale che i ragazzi siano inseriti in contesti di aggregazione scolastica ed extrascolastica dotati di forze trainanti spesso negative. I valori, un tempo trasmessi a scuola ed in famiglia, risultano pesanti e poco condivisibili, spesso obsoleti e superati da un relativismo pericoloso ma molto diffuso. Manca spesso la coscienza delle azioni, tutto diventa lecito solo perché gli altri lo fanno. Pertanto, l’obiettivo della scuola è quello di fare riflettere i ragazzi non per demonizzare la contemporaneità ma per renderli cittadini consapevoli e responsabili. Solo così potranno essere liberi di scegliere e di vivere nell'autenticita' in una civiltà che recuperi il senso e il significato del dovere, del pudore e della legalità.