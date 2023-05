Trofeo Scacchi Scuola, la squadra del Basile-D’Aleo alle finali nazionali di Montesilvano

Si terrà da domani al 10 maggio

MONREALE, 6 maggio - La squadra di scacchi del Basile-D’Aleo di Monreale, categoria Allievi, è in partenza per la fase nazionale del Trofeo Scacchi Scuola che si terrà a Montesilvano in provincia di Pescara da domani al 10 maggio.

La delegazione sarà composta dal capitano della squadra Elio Ganci e dai suoi compagni di classe della terza A del liceo scientifico Federico Virga, Salvatore Russo, Antonino Taormina. Gli alunni saranno accompagnati dalla loro docente di scienze motorie e sportive Isabella Zarcone che li ha seguiti fin dalla fase d’Istituto.

L’accesso alle finali è arrivato dopo la conquista del podio, come primi assoluti nella fase provinciale del 3 aprile a Bagheria e successivamente, sempre primi assoluti, al Trofeo Scacchi Scuola Regione Sicilia del 17 aprile ad Agrigento, organizzate dal Miur come Campionati Studenteschi e dalla Federazione Scacchistica Italiana e dal Coni. Gli alunni hanno sempre vinto a punteggio pieno e sperano di ottenere un buon risultato anche in questa fase molto più impegnativa per la presenza di squadre provenienti da tutte le regioni d’Italia.

I ragazzi ringraziano la loro dirigente scolastica, Loredana Lauricella per aver dato loro la possibilità di partecipare a questo importante progetto formativo e di poter intraprendere, per la prima volta per il liceo monrealese, questa avventura scacchistica in campo nazionale.