Sport e solidarietà, alla Veneziano-Novelli è ''Corsa contro la Fame''

Scopo dell'iniziativa quello di sensibilizzare gli studenti sul problema della malnutrizione. LE FOTO

MONREALE, 18 maggio – Lo sport al servizio della solidarietà. Questo il timbro educativo di "Corsa contro la Fame" un progetto didattico, promosso dall'organizzazione umanitaria internazionale "Azione contro la fame", realizzato alla Veneziano-Novelli.

Giunto alla nona edizione, il progetto intende sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti sul problema della fame e della malnutrizione infantile ed arricchire le competenze di educazione alla cittadinanza. Rivolto alle classi quinte della scuola elementare e alle prime delle medie, il percorso si è concluso con l'evento finale di una "Corsa contro la Fame ", ovvero una corsa realizzata dagli studenti e sponsorizzata dalle famiglie, che si è svolta ieri nell'antivilla comunale per raccogliere piccoli fondi da devolvere al Camerun, il paese focus di quest'anno destinatario dell'iniziativa.

Un'esperienza divertente ed insieme formativa per i ragazzi che imparano a vivere lo sport non solo in maniera competitiva ma in modo inclusivo e solidale.